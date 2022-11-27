Листопад, 26 в 23:48

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагався зробити з України та президента Володимира Зеленського ворога, але його план не спрацював.

Про це заявив угорський опозиційний політик, мер Будапешта Гергей Корачонь.

За його словами, Орбану завжди потрібен “ворог”, якого можна звинуватити у всіх негараздах країни.

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– У іншому разі їм доведеться визнати, що вони погано керують країною, – зазначив Корачонь.

Коли Орбан зрозумів, що не варто позиціювати Зеленського як свого противника, він знову почав “ворогувати” з Брюсселем і санкціями.

– В одному з останніх виступів він, навпаки, порівняв Зеленського з одним із наших мучеників, Імре Надєм, якого стратили після революції 1956 року під тиском Росії. Бо Орбан зрозумів, що Україна як ворог не працює. То він знову обрав на цю роль старих ворогів – Брюссель та санкції, попри те, що він сам проголосував за ці санкції, – зауважив Корачонь.

Політик додав, що Орбан може одночасно робити заяви, які будуть абсолютно суперечити одна одній.

Наприклад, він особисто проголосував за санкції в ЄС, а після цього запустив дорогу урядову рекламну кампанію та завісив усю країну білбордами, що агітують проти санкцій.

Джерело: Європейська правда