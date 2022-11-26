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Потрібно перемогти наступників Сталіна для уникнення трагедій Голодомору – МЗС Латвії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потрібно перемогти наступників Сталіна для уникнення трагедій Голодомору – МЗС Латвії
Фото: Depositphotos

Через 90 років після Голодомору Російська Федерація продовжує здійснювати новий геноцид українців, тому потрібно перемогти наступників диктатора Йосипа Сталіна.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у соціальній мережі Twitter. За його словами, потрібно надалі уникати схожих трагедій.

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– Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів українців, убитих сталінським режимом під час Голодомору. Через 90 років Росія знову почала повномасштабний геноцид проти українців. Ми маємо перемогти наступників Сталіна зараз, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому, – наголошує латвійський міністр.

У Міністерстві закордонних справ України закликають міжнародних союзників визнати Голодомор геноцидом та запобігти подальшим воєнним злочинам Російської Федерації.

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