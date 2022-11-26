РФ хоче завербувати “новобранців” та створити нові ПВК для війни проти України – ГУР

Листопад, 26 в 14:44

На тимчасово окупованих територіях України та всій Росії призначили нового “смотрящего” за в’язницями. Ним став відомий кримінальний авторитет Армен Саркісян (прізвисько – Армен Горлівський).

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, одним з головних напрямків його діяльності визначено створення нової приватної військової компанії.

– Передбачається, що протягом обмеженого часу нова структура завербує значну кількість “новобранців”. Зразком для проєкту має стати сумнозвісна ПВК Вагнера. “Новобранців” для ПВК набиратимуть у місцях позбавлення волі, – йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що “проєкт” спрямований на підсилення окупаційного контингенту та створення внутрішньої конкуренції серед російських приватних військових компаній. Спонсором нової ПВК виступає російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян, наголошують розвідники.

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Армен Саркісян – кримінальний авторитет з Горлівки, саме тому він має прізвисько Горлівський. Перебуває у близькому оточенні до родини президента-втікача Віктора Януковича та пов’язаний з іще одним кримінальником Юрієм Іванющенком (він же Єнакієвський), додають у ГУР.

У розвідці повідомляють, що він перебуває в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані. Від початку повномасштабного вторгнення РФ займається мародерством та “віджимом” бізнесів на тимчасово окупованих територіях України.