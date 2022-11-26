Листопад, 26 в 20:32

США заборонили продаж та імпорт телекомунікаційного обладнання і пристроїв для відеоспостереження від китайських компаній Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision і Dahua.

Як зазначили у Федеральній комісії зі зв’язку (FCC), техніка цих компаній становить “неприйнятний ризик” для національної безпеки країни.

– Нові правила є важливою частиною наших постійних дій із захисту американського народу від загроз національній безпеці, пов’язаних із телекомунікаціями, – заявила голова FCC Джессіка Розенворсел.

Водночас заборона не поширюється на пристрої, що внесені до списку FCC і не становлять загрози безпеці США.

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За даними ЗМІ, на цей крок адміністрація Байдена пішла на тлі побоювань, що Пекін може використовувати китайські компанії для шпигування за американцями.