Пара з РФ, яку затримали у Швеції, володіє квартирою в одному домі з агентами ГРУ – Bellingcat

Листопад, 27 в 19:33

Російське подружжя, яке нещодавно затримали у Швеції за підозрою у шпигунстві, володіють квартирою в одному з будинків у Москві, де мешкають співробітники ГРУ РФ.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив засновник групи розслідувачів Bellingcat Еліота Хігінса.

Він пише, що чоловік та дружина, яких підозрюють у шпигунстві, були зареєстровані власниками квартири, розташованої по вул. Зорге, 36, у Москві, ще наприкінці 1999 року.

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— Незрозуміло, чи жили вони колись у цій квартирі, оскільки незабаром після цього пара переїхала до Швеції, – пише Хігінс.

Розслідувачі Bellingcat, зокрема Христо Грозєв, з’ясували імена сусідів цієї пари. Серед них – генерал-майор Андрій Авер’янов, керівник частини 29155 ГРУ, підпільної диверсійної групи, яка стоїть за численними вибухами та отруєннями, зокрема Сергія Скрипаля та болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева. У цьому ж будинку мешкає один із підозрюваних в отруєнні Скрипаля та його доньки Денис Сергєєв.

Пізніше стали відомі імена затриманих – Сергій Скворцов та Олена Кулькова. У Швеції вони мали низку фірм і налагодили зв’язки з компаніями, що займалися корабельним та авіаційним обладнанням, комп’ютерами та ІТ-послугами, розробкою програм та фінансуванням комерційних проєктів.

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Розслідувачі Bellingcat виявили, що одна з компаній російського подружжя фактично контролювалася наразі полковником ГРУ у відставці.

Щодо квартири на вулиці Зорге у Москві, то однією з власників є дочка Кулькової, яка входить до правління шведської компанії разом із затриманим Скворцовим. Вона ділила квартиру із сином колишнього високопосадовця шведської військової розвідки.

Про затримання поліцією безпеки Швеції пари росіян стало відомо 22 листопада. Подружня пара із Росії жила у передмісті Стокгольма. Правоохоронці підозрюють, що вони десять років шпигували на користь іноземної держави.

Джерело: Еліот Хігінс