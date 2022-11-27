Побачив місця масових поховань людей, вбитих РФ: прем’єр Бельгії відвідав Бучу та Бородянку

Листопад, 27 в 18:37

Прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александер де Кроо відвідав Київську область, зокрема, місце масового поховання людей, яких вбили та закатували росіяни.

За даними Київської обласної військової адміністрації, прем’єр Бельгії побував біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі та селищі Бородянка, яке залишилося майже повністю зруйнованим після російської окупації.

– Прем’єр-міністр Бельгії наголосив, що захоплюється стійкістю та волею українців. Я вдячний країні-союзниці за підтримку та допомогу нашій державі в часи війни, – зазначає очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Вчора, 26 листопада, прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо здійснив свій перший візит в Україну. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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Вони обговорили низку важливих питань для двосторонніх відносин, підписали спільну декларацію про підтримку руху України до членства в Європейський Союз та НАТО.

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Фото: Київська ОВА