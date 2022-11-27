Польша викрила фейк про українців, які нібито масово тікають до Білорусі

Листопад, 27 в 21:24

Білоруська пропаганда продовжує фальсифікувати реальність, зокрема, щодо ролі РБ у повномасштабній війні Росії проти України.

Про це заявив речник глави спецслужби Польщі Станіслав Зарин у Twitter. За його словами, на сайті Білоруського прикордонного комітету опубліковано комюніке, в якому Мінськ повідомляє про нібито масову міграцію українців до РБ.

– На графіку наведені фальшиві цифри про кількість українських біженців, які виїхали до Білорусі. Згідно з інформацією про міграцію до Білорусі, сюди приїхало понад 60 тис. українців, серед яких майже 40 тис. прямували через Польщу, – зазначає він.

Білоруська пропаганда знову натякає на те, що українці, які рятуються від російської агресії, шукають притулку в РБ, сприймаючи цю країну начебто безпечнішу за країни Європейського Союзу.

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Białoruska propaganda kontynuuje fałszowanie rzeczywistości, w szczególności na temat roli Białorusi w wojnie przeciwko Ukrainie. Na stronie Białoruskiego Komitetu Granicznego opublikowano komunikat, w którym Mińsk informuje o rzekomo masowej migracji Ukraińców na Białoruś.

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У Мінську прямо вказують, що українські біженці прибули до Білорусі через країни ЄС, наголошує речник глави спецслужби Польщі.

Мінськ продовжує спроби маніпулювати іміджем дій Білорусі. Зарин зазначає, що з початку війни Білорусь була втягнута в агресію, надаючи РФ зброю та територію для нападу на Україну.