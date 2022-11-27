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Путіну не вдасться поставити Україну на коліна атаками на енергосистему – Столтенберг

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

За два дні до зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті генесек Єнс Столтенберг заявив, що російський диктатор Володимир Путін реагує на поразку у війні з великою жорстокістю, намагаючись знищити енергосистему України.

– З настанням зими Москва почала бомбардувати енергопостачання України, щоб поставити країну нав коліна. Путін намагається використати зиму як зброю. Але йому це не вдасться, – упевнений лідер військового блоку.

Столтенберг наголосив на важливості постачання зброї з Німеччини та закликав підтримувати Україну до повної перемоги.

– Рішуча підтримка Німеччини має вирішальне значення. Німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет. Постачання зброї з Німеччини рятують життя. Нам усім потрібно підтримувати та збільшувати нашу підтримку України, – додав глава НАТО.

Раніше генсек НАТО заявив, що на зустрічі глав МЗС країн-членів у Бухаресті, яка відбудеться 29-30 листопада, звернеться до союзників із проханням збільшити нелетальну допомогу Україні: пальне, медичне забезпечення, зимове обладнання та засобів для боротьби з безпілотниками.

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Джерело: Welt

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