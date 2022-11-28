Листопад, 28 в 15:42

Уже у вівторок, 29 листопада, міністри закордонних справ країн НАТО в рамках зустрічі в Бухаресті (Румунія) можуть погодити нову підтримку для України, а також обговорять допомогу на віддалену перспективу.

Як інформує агентство АР, члени НАТО, ймовірно, знову анонсують нелетальну допомогу, таку як паливо, генератори, медичне обладнання, зимове спорядження та засоби для боротьби з дронами.

Окремі члени військового блоку, ймовірно, оголосять про нові поставки військової техніки для України. Це здебільшого можуть бути системи протиповітряної оборони, необхідні для захисту українського неба. Це особливо актуально на тлі ударів РФ по енергетичній інфраструктурі, які позбавили мільйони українців електроенергії та опалення.

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Як зазначає АР, НАТО як блок не пропонуватиме подібні військові поставки, побоюючись втягування у війну з РФ.

Водночас міністри, за участі глави МЗС України Дмитра Кулеби, також обговорять довгострокову підтримку України. Очікується, що члени НАТО пообіцяють таку тривалу допомогу нашій державі, яка зараз захищається від російських повітряних, ракетних і наземних атак.

– У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянських часів до сучасних стандартів, доктрини і тренувань НАТО, – наголосив перед зустріччю генсек блоку Єнс Столтенберг.

Такі кроки мають не лише посилити Збройні сили України, а й допомогти їм ще більше наблизитися до стандартів Північноатлантичного союзу.

Очікується, що члени НАТО під час зустрічі в Бухаресті повторять обіцянку, що двері військового блоку відчинені для України і наша держава одного дня зможе стати його членом.

Зустріч Північноатлантичної ради на рівні голів МЗС відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада.

Варто зазначити, що саме на саміті в Бухаресті в квітні 2008 року була проголошена згода НАТО на вступ України та Грузії. Проте приєднання двох держав не відбулося впродовж 14 років.