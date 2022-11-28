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Назріває переломний момент у війні – Грабський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Назріває переломний момент у війні – Грабський
Фото: Depositphotos

Російська Федерація не витримує навантаження та тиску запроваджених санкцій, тому використовує у повномасштабній війни проти України дуже застарілу техніку та озброєння.

Ймовірно, назріває переломний момент у війні через падіння російської економіки, вважає військовий аналітик Сергій Грабський.

– Мобілізація в армію Російської Федерації просто вимиває робочі руки, – переконаний військовий експерт.

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Грабський зазначає що внутрішньополітичні та економічні процеси Кремля призведуть до того, що Росія просто не зможе вести бої проти України. Проте аналітик не взявся прогнозувати, коли може завершитися агресія РФ.

– Я не можу сказати, що після Нового року, але ми побачимо цю ситуацію, – зазначає він.

Військовий аналітик повідомив, що Москва використовує танки 1960-х років та гармати часів диктатора Йосипа Сталіна, тому що не має можливості самостійно створити нове озброєння, а лише модернізує радянські системи.

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