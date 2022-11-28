Листопад, 28 в 15:29

Країни-члени Європейського Союзу не можуть домовитися про граничну ціну на російську нафту.

Як повідомляє The Financial Times, Єврокомісія наполягає на стелі цін на нафту в $65 за барель.

Проте в Польщі вважають, що ця стеля є “надзвичайно високою” порівняно з собівартістю виробництва в Росії.

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Варшава вимагає набагато нижчої ціни, щоб скоротити доходи Путіна від продажу нафти.

Водночас інші держави-члени ЄС, зокрема Греція, Мальта і Кіпр, хочуть встановити більш високу стелю, щоб підтримувати торгівлю російською нафтою.

Аналітики стверджують: якщо гранична ціна буде занадто низькою, Росія може втратити стимул продовжувати виробництво, воліючи натомість скорочувати його, щоб компенсувати зростання світових цін.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що стеля цін на російську нафту має бути встановлена на рівні не більше ніж $30-40 за барель.