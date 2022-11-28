Листопад, 28 в 12:57

У понеділок, 28 листопада, Рада ЄС ухвалила одностайне рішення додати порушення обмежувальних заходів (обхід запроваджених санкцій) до списку “злочинів Євросоюзу”.

Про це поінформували в пресслужбі Ради ЄС. Як зазначив міністр юстиції Чехії, яка зараз головує в ЄС, Павел Блажек, Європейський Союз рішуче відреагував на повномасштабну війну Росії проти України.

Було запроваджено безпрецедентну кількість санкцій, спрямованих проти економіки РФ, щоб перешкодити її здатності продовжувати агресію.

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– Щоб досягти успіху, їх реалізація потребує спільних зусиль. І сьогоднішнє рішення є важливим інструментом для забезпечення припинення будь-яких спроб обійти ці заходи, – наголосив Блажек.

Порушення санкцій тепер вважатиметься злочином згідно з Договором про функціонування Євросоюзу.

Як уточнили в Раді ЄС, дуже важливо, щоб санкції проти РФ виконувались у повному обсязі. Однак зараз країни-члени блоку мають різні визначення того, що можна вважати порушенням санкційних обмежень і яку відповідальність це передбачає. Це створює ризики обходу санкцій.

– Це може призвести до різного ступеня виконання санкцій та ризику обходу цих заходів, що потенційно дає змогу особам, які перебувають під санкціями, продовжувати отримувати доступ до своїх активів та підтримувати режими, проти яких спрямовані заходи ЄС, – йдеться в повідомленні.

Внесення обходу санкцій у список “злочинів ЄС” стане першим із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового запровадження обмежень по всій території Євросоюзу.

У подальшому Єврокомісія представить пропозицію щодо директиви, в якій будуть прописані мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення санкцій Євросоюзу. Проєкт директиви мають ухвалити Рада ЄС та Європарламент.

Джерело: Рада ЄС