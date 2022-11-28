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Ракети дальністю понад 800 км допоможуть Україні заощадити на генераторах – Данілов

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ракети дальністю понад 800 км допоможуть Україні заощадити на генераторах – Данілов
Фото: Офіс президента

Найкраще рішення, яке допоможе розв’язати проблему з електропостачанням, – це передача Україні ракет дальністю понад 800 км.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у Twitter. На його думку, тоді українці зможуть зекономити гроші на генераторах.

– Найкраще та найефективніше розв’язання енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно заощадити на генераторах, – наголошує секретар РНБО.

Після ракетних ударів російської армії в Україні спостерігаються проблеми з електропостачанням підприємствам та побутовим споживачам.

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Проте український бізнес адаптується й до таких умов – магазини закуповують генератори, щоб мати можливість працювати без залежності від світла.

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