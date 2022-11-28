Ракети дальністю понад 800 км допоможуть Україні заощадити на генераторах – Данілов
Фото: Офіс президента
Найкраще рішення, яке допоможе розв’язати проблему з електропостачанням, – це передача Україні ракет дальністю понад 800 км.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у Twitter. На його думку, тоді українці зможуть зекономити гроші на генераторах.
– Найкраще та найефективніше розв’язання енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно заощадити на генераторах, – наголошує секретар РНБО.
Після ракетних ударів російської армії в Україні спостерігаються проблеми з електропостачанням підприємствам та побутовим споживачам.
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Проте український бізнес адаптується й до таких умов – магазини закуповують генератори, щоб мати можливість працювати без залежності від світла.