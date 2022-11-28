Листопад, 28 в 16:55

Американський історик Тімоті Снайдер впевнений, що Росії потрібно програти війну, яку вона розв’язала в Україні, щоби стати нормальною європейською країною.

Таку думку Снайдер висловив в інтерв’ю британській газеті The Guardian.

— Росія виграє, програючи. Росії дійсно потрібно програти цю війну, і програти її рішуче, – сказав він.

Він додав, що для світового миру та порядку вигідніша поразка Росії, адже це надішле сигнал іншим державам з імперськими амбіціями.

Зараз дивляться

— Програш Росії у цій війні значно зменшує ймовірність того, що Китай спробує щось подібне на Тайвані. Європейська історія показує, і досить яскраво, що для того щоб стати нормальною європейською країною, треба стати постімперською, (тобто. – Ред.) необхідна поразка у війні.

Снайдер вважає, що змістовні переговори можуть відбутися лише тоді, коли Україна виграє війну. Росіяни вже сигналізують, що переговори є лише засобом “перегрупуватися і наступати знову”.

— Якщо ви хочете швидше вести переговори, ви повинні допомогти українцям перемагати швидше, наприклад, давши їм зброю більшої дальності, — сказав він.

За його словами, переговори після перемоги України – це позиція “здорового глузду”.

На початку листопада стало відомо, що Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Історик збиратиме кошти на систему протидії ворожим БПЛА, якими Росія постійно атакує об’єкти критичної інфраструктури України.