У Китаї не вщухають протести, лунають вимоги відставки Сі Цзіньпіна: що відомо

У Китаї спалахнули протести проти правлячої Комуністичної партії через незгоду з політикою обмежень задля боротьби з коронавірусом.

У міру того, як зростала кількість демонстрацій у великих містах цими вихідними, росла й хвиля невдоволення, а також лунали заклики до більшої демократії та свободи.

Протестувальники, зокрема, закликали до усунення від влади лідера партії Сі Цзіньпіна, який протягом майже трьох років був прихильником стратегії масових тестів, локдаунів, політики нульової терпимості до коронавірусу та цифрового стеження.

Протести були спровоковані смертельною пожежею минулого четверга в багатоповерхівці в Урумчі, адмінцентрі регіону Сіньцзян, що на північному заході КНР.

Пожежа забрала життя щонайменше десятьох людей, ще дев’ятеро зазнали поранень. У мережу потрапило відео, яке свідчить, що пожежники не могли дістатися жертв через карантинні обмеження. Це й спричинило обурення громадськості.

Місто було закрите понад 100 днів, мешканці не могли залишити регіон, і багато хто змушений був залишатися вдома.

У п’ятницю мешканці Урумчі вийшли на протести, вимагаючи завершення карантину. Наступного дня місцева влада заявила, що скасовуватиме карантин поетапно, але не вказала чітких рамок.

Та це не вгамувало обурення діями влади, і протести швидко поширилися за межі регіону Сіньцзян.

Повідомляється про протести у всій країні. Телеканал CNN підтвердив демонстрації щонайменше в 16 місцях у всій країні, включно із Пекіном і Шанхаєм.

У суботу в Шанхаї сотні людей зібралися зі свічками на вулиці Урумчі, названій на честь міста, щоб оплакати жертв пожежі. Багато хто тримав чисті аркуші білого паперу – символічний протест проти цензури – і скандував:

Деякі також кричали, щоб Сі “пішов у відставку”, і співали The Internationale, соціалістичний гімн, який понад століття використовувався як заклик до дій на демонстраціях у всьому світі.

Його також співали під час продемократичних протестів на площі Тяньаньмень у Пекіні перед жорстоким придушенням збройними військами в 1989 році.

Політику Китаю щодо боротьби з Covid-19 особливо гостро відчули у Шанхаї, де двомісячний карантин на початку цього року залишив багатьох без доступу до їжі та медичної допомоги, що викликало обурення громадськості.

До вечора неділі масові демонстрації поширилися на Пекін, Ченду, Гуанчжоу та Ухань. Тисячі мешканців вимагали не лише припинення коронавірусних обмежень, але й політичних свобод. Мешканці деяких закритих районів знесли огорожі та вийшли на вулиці.

Протести також відбулися в університетських містечках Пекінського університету та Університету Цінхуа в Пекіні, а також Університету комунікацій Китаю в Нанкіні.

У Гонконзі десятки людей зібралися в понеділок увечері в центральному районі міста на пікет. Деякі тримали чисті аркуші паперу, а інші залишали квіти та тримали плакати на згадку про загиблих під час пожежі в Урумчі.

Публічні протести є надзвичайно рідкісним явищем у Китаї, де комуністи посилили контроль над усіма аспектами життя, влаштовують репресії проти інакодумства та побудували “високотехнологічну державу стеження”.

Найсуворіша система масового стеження у Сіньцзяні, де китайський уряд звинувачують в утриманні до 2 млн уйгурів та інших етнічних меншин у таборах. Колишні ув’язнені стверджують, що зазнавали фізичного та сексуального насильства там.

У вересневому звіті ООН було викрито регіональну “інвазивну” мережу стеження в регіоні з поліцейськими базами даних, що містять сотні тисяч файлів із біометричними даними, такими як сканування обличчя та очних яблук.

Китай неодноразово заперечував звинувачення в порушеннях прав людини в регіоні.

Вона каже, що це інший тип протесту, ніж ті, які були у Китаї продовж останніх двох десятиліть. Цього разу протести включають “гостро виражене невдоволення політичної складової у поєднанні з Covid-обмеженнями”.

Суботні протести в Шанхаї призвели до сутичок між демонстрантами та поліцією, яка провела арешти у неділю вранці. Але протестувальники повернулися на вулиці міста, зустрівши більш агресивну відповідь. На кадрах відео – хаотичні сцени, як поліцейські штовхають, відтискають і б’ють протестувальників.

У якийсь момент сотні поліцейських утворили живу стіну, щоб перекрити основні дороги, а з гучномовців лунали заклики піти до протестувальників. З китайської мережі відповідні відео були видалені.

Відомо також про арешт у Шанхаї під час протестів журналіста BBC Едварда Лоуренса. За словами представника BBC, Лоуренса “побила поліція” під час висвітлення протестів. У понеділок речник МЗС Китаю визнав його арешт, але заявив, що Лоуренс не казав, що він журналіст, до затримання.

