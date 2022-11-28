У партії Шольца закликають якнайшвидше оснастити Бундесвер

Листопад, 28 в 12:45

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль закликав німецьку збройну промисловість збільшити виробничі потужності через брак техніки. Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD.

За його словами, треба позбутися хибного уявлення про те, що десь стоять великі шафи зі спорядженнями для солдатів чи танків.

— Усе це має бути створено, — сказав Клінгбайль у програмі ARD Репортаж із Берліна.

Він пояснив, якщо німецька промисловість озброєнь, яка протягом останніх кількох років дедалі більше скорочує свої потужності, не може цього зробити, то доведеться шукати озброєння за кордоном. Зокрема, у США чи інших країнах НАТО.

Зараз дивляться

— Зрозуміло одне: нам потрібне швидке, хороше обладнання для Бундесверу, і ми повинні працювати над цим, — пояснив Клінгбайль.

Він сказав, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну та урядової заяви федерального канцлера Олафа Шольца він очікував, що галузь відновить ці потужності “з величезною швидкістю”.

— Але чекати і казати: спочатку давайте подивимося, що нам пропонує політика, це не та позиція, за допомогою якої ми зможемо успішно скоротити ці дефіцити.

27 лютого канцлер Олаф Шольц оголосив, що Бундесвер має отримати €100 млрд на інвестиції та проєкти з озброєння з федерального бюджету через спеціальний фонд.

Скриншот: funk

Джерело: RND