В США побоюються, що військова допомога Україні затримує постачання зброї до Тайваню – WSJ

Листопад, 28 в 13:18

В уряді та Конгресі США побоюються, що військова допомога Україні затримує постачання зброї до Тайваню.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на законодавців та урядовців.

Потік озброєнь США до України нібито “йде всупереч довгостроковій прихильності американської стратегії щодо Тайваню”, яка передбачає допомогу острову в захисті від можливого вторгнення Китаю.

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Обсяг невиконаних постачань зброї зріс до $18,7 млрд, хоча у грудні 2021 року цей показник оцінювався приблизно у $14 млрд.

Як повідомило видання, Тайвань досі не отримав 208 протитанкових комплексів Javelin і 215 ракет Stinger, хоча замовлення було зроблено ще у 2015 році.

За даними Пентагону, Україні дають зброю зі складів армії США, а закупівлі Тайваню – те, що виробляється на конвеєрі зараз.

Спікерка Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США “продовжують старанно працювати над тим, щоб якнайшвидше надати можливості Тайваню, а також переконатися, що Україна може захистити себе від російської агресії”.

– Відставання викликало занепокоєння щодо того, що Вашингтону не вистачає часу, щоб належним чином захистити Тайвань від Китаю, тому що Тайвань, на відміну від України, не може бути ефективно озброєний після вторгнення, – йдеться у статті.

США погодилися продати Тайваню зброї майже на $30 млрд із 2009 року. Одним із найбільших замовлень є угода на $8 млрд на 66 літаків F-16 Lockheed Martin.