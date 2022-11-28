Листопад, 28 в 15:00

Посол Польщі в НАТО Томаш Шатковскі заявив, що розміщення систем ППО Patriot в Україні має бути узгоджено між Берліном та Києвом. Варшава також може брати участь у консультаціях.

Про це посол розповів у ефірі Польського радіо.

20 листопада міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запропонувала підтримку Польщі, зокрема системи ППО Patriot та винищувачі Eurofighter, які охоронятимуть повітряний простір Польщі.

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що із задоволенням прийняв цю пропозицію, а потім запропонував передати ЗРК Patriot Україні, оскільки у нас вони будуть більш ефективними для захисту польського та українського неба.

Німеччина критично поставилася до цієї пропозиції, заявивши, що рішення про передання систем Україні має узгодити НАТО.

Пізніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення про розміщення ракет має ухвалюватися Німеччиною.

– Було несподіванкою припустити, що НАТО вирішуватиме, чи має Німеччина передавати зброю Україні. Німеччина виступає за підхід, за якого НАТО формально не бере участі в ухваленні рішень, пов’язаних із підтримкою України, — заявив Томаш Шатковскі.

Він також відкинув чутки про те, що нібито існує домовленість між членами НАТО, яка забороняє перекидати Україні важке озброєння.

– Це абсолютно не так. У НАТО таких домовленостей не було, – сказав Томаш Шатковскі.

За словами посла Польщі, на політичному рівні ситуація щодо підтримки України схожа на кота Шредінгера.

– З одного боку, йде дискусія, яку заохочує генсек, а з іншого боку, є вето деяких країн, протидія, небажання, – зазначив Томаш Шатковський.

Він також додав, що ставлення деяких країн до підтримки України змінюється на краще.