Листопад, 28 в 12:16

Україна може опинитися в суцільній темряві без розгортання потужної протиповітряної оборони (ППО), яка могла б захистити інфраструктуру від російських ракетних ударів.

Таку думку висловив в інтерв’ю німецькому каналу ZDF полковник збройних сил Австрії, військовий експерт Маркус Рейснер.

За його словами, після дев’яти місяців повномасштабної війни Захід має усвідомити, що “росіяни все ще мають можливості, які ми досі недооцінювали”. Як приклад він навів застосування агресором крилатих ракет, балістичних ракет та іранських безпілотників.

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– Ми місяцями говорили собі, що російські ВПС майже ніколи не літають на завдання, або що російські ракети мають дуже низьку ймовірність ураження. Але тепер реальність наздогнала нас, – заявив військовий, коментуючи удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Рейснер пояснив, що завданням України є захист важливих районів засобами ППО. Проте полковник вбачає тут кілька проблематичних моментів. За його словами, російська авіація на початку повномасштабної війни знищила частину української системи протиповітряної оборони, згодом Збройні сили України використовували засоби ППО для прикриття своїх наступів.

І зараз нашій державі не вистачає систем ППО, щоб захистити всю територію. Як зазначив Рейснер, розмір території України та “велика кількість об’єктів, які потрібно захистити, роблять практично неможливим щось із цим зробити”.

– Якщо тут не буде розгорнуто потужної протиповітряної оборони, Україна за кілька тижнів порине в повну темряву, бо більше не працюватиме критично важлива інфраструктура, – наголосив Маркус Рейснер.

Полковник додав, що в цій ситуації Європа має обмежені можливості для допомоги. Як пояснив військовий, у той час як Росія готувалася до цієї війни місяцями, а може й роками, Європа 20 років роззброювала свої збройні сили, а тепер намагається забезпечити фронт в Україні протяжністю близько 1,1 тис. км “тим небагатьом, що має”.

За словами Рейснера, для того, щоб змінити ситуацію, необхідно масштабно нарощувати потужності озброєнь. А європейська військова промисловість потребує державних гарантій.

Полковник уточнив, що Україна має успіхи на оперативному рівні, проте РФ завдає “стратегічних атак”, залишаючи українців без світла, тепла та води. Рейснер навів приклад нещодавно звільненого Херсону.

– Річ у тім, що Росії поки що вдавалося зберігати імпульс на стратегічному рівні, і цей імпульс означає: коли росіяни вирішать, буде хвиля атак проти України, – підсумував полковник.

За прогнозами української розвідки, для підготовки до чергового масованого ракетного удару по території України РФ знадобиться щонайменше тиждень.

Попередня масована ракетна атака відбулася 23 листопада. Внаслідок цього було завдано значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі України. Станом на 28 листопада в нашій країні все ще застосовують аварійні відключення електроенергії.

Не виключено, що нова ракетна атака РФ може відбутися вже цього тижня. У Чорне море на бойове чергування вийшов ракетоносій, який може нести вісім ракет типу Калібр.

Джерело: ZDF