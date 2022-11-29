Депутат Риксдагу закликає дозволити Україні продаж винищувачів SAAB JAS 39 Gripen

Листопад, 29 в 16:10

Шведський депутат, представник Християнсько-демократичної партії, Магнус Якобссон заявив про необхідність дозволити Україні продаж винищувачів SAAB JAS 39 Gripen.

— Я знаю, що українська сторона зацікавлена у шведському літаку JAS 39 Gripen (SAAB), і я говорю, що ми маємо зробити це можливим, – вважає Якобссон.

За його словами, попри правило в країні, яке не дозволяє продавати зброю країні, що воює, Швеція має знайти таку можливість, оскільки “ми вже даємо техніку Україні”.

У понеділок у Києві разом із колегами з інших країн Північної Європи та Балтії перебував глава МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом.

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Білльстрьом зазначив, що Швеція надає Україні найбільший пакет допомоги, який країна коли-небудь пропонувала, включаючи системи протиповітряної оборони, боєприпаси, транспортні засоби, зимове спорядження та форму, а також €270 млн.

Джерело: Guildhall