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Країни G7 домовилися створити контактні пункти для розслідування воєнних злочинів РФ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Країни G7 домовилися створити контактні пункти для розслідування воєнних злочинів РФ
Фото: Depositphotos

Міністри юстиції держав G7 погодилися створити мережу для координації розслідувань військових злочинів в Україні у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

— Судовий розгляд звірств, скоєних в Україні, триватиме роки, можливо, навіть десятиліття. Але ми будемо добре підготовлені і будемо наполягати стільки, скільки буде потрібно, – заявив глава Мін’юсту Німеччини Марко Бушманн.

Таке рішення ухвалили за підсумками зустрічі міністрів юстиції G7 у Берліні, в якій також взяли участь спецпрокурори Міжнародного кримінального суду, федеральний прокурор Німеччини та міністр юстиції України Денис Малюська.

У спільній декларації, ухваленій за результатами зустрічі, міністри заявили, що країни G7 забезпечать наявність центрального національного контактного пункту в кожній державі для розслідування міжнародних злочинів.

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Бушманн сказав журналістам, що це забезпечить можливість обміну інформацією про докази та правові вимоги між державами та міжнародними організаціями.

У заяві міністрів G7 засуджуються дії Росії в Україні – від убивств цивільного населення до сексуального й гендерно зумовленого насильства, а також підкреслюється необхідність притягнення до відповідальності винних за ці злочини.

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Джерело: The Guardian
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