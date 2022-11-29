МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх українських АЕС – Гроссі

Листопад, 29 в 17:10

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) посилить свою присутність на всіх українських атомних електростанціях.

Про це очільник агенції Рафаель Гроссі написав на своїй сторінці у Twitter.

— З главою МЗС України Дмитром Кулебою ми продовжуємо працювати над терміновим створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури, – написав він.

With @MFA_Ukraine @DmytroKuleba, we continue working together towards the urgent establishment of a nuclear safety & security protection zone around #ZaporizhzhyaNPP Зараз дивляться I also confirmed that IAEA will strengthen its presence in all ’s #NPPs to protect its energy infrastructure pic.twitter.com/NhDK10C2zC — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 29, 2022

Зі свого боку Дмитро Кулеба під час зустрічі з Гроссі у Бухаресті заявив, що для відновлення ядерної безпеки Росія повинна вийти із Запорізької АЕС.

— Я розпочав свій візит до Бухареста із зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема безпеку українського персоналу. Я повторив, що Росія повинна вийти із ЗАЕС для відновлення ядерної безпеки, – написав Кулеба.

I started my visit to Bucharest with meeting @iaeaorg Secretary General @RafaelMGrossi. We discussed the situation at the Zaporizhzhia NPP, including security of the Ukrainian personnel. I reiterated that Russia must withdraw from ZNPP to restore nuclear safety and security. pic.twitter.com/VCyk8YApeX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 29, 2022

29-30 листопада в Бухаресті проходитиме міністерська зустріч країн-членів НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств.

25 листопада у МАГАТЕ підтвердили, що всі атомні електростанції (АЕС) України, що діють, знову отримали доступ до національної енергосистеми.

Фото: Twitter/Rafael Grossi