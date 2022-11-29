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МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх українських АЕС – Гроссі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Рафаель Гроссі та Дмитро Кулеба

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) посилить свою присутність на всіх українських атомних електростанціях.

Про це очільник агенції Рафаель Гроссі написав на своїй сторінці у Twitter.

— З главою МЗС України Дмитром Кулебою ми продовжуємо працювати над терміновим створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури, – написав він.

Зі свого боку Дмитро Кулеба під час зустрічі з Гроссі у Бухаресті заявив, що для відновлення ядерної безпеки Росія повинна вийти із Запорізької АЕС.

— Я розпочав свій візит до Бухареста із зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема безпеку українського персоналу. Я повторив, що Росія повинна вийти із ЗАЕС для відновлення ядерної безпеки, – написав Кулеба.

29-30 листопада в Бухаресті проходитиме міністерська зустріч країн-членів НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств.

25 листопада у МАГАТЕ підтвердили, що всі атомні електростанції (АЕС) України, що діють, знову отримали доступ до національної енергосистеми.

Фото: Twitter/Rafael Grossi

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