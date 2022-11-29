Листопад, 29 в 21:34

Уряд Польщі ініціював зміни, згідно з якими вже з березня 2023 року українські біженці повинні будуть платити за перебування в польських центрах колективного розміщення.

Зміни були внесені до закону про допомогу громадянам України у зв’язку з повномасштабною війною.

Згідно з рішенням, українці, які перебувають у Польщі в центрах колективного розміщення, братимуть участь у витратах на проживання та харчування. Така норма почне діяти з 1 березня 2023 року.

Згідно з ухваленою поправкою, буде запроваджена оплата для тих українських біженців, які перебувають у закладах розміщення понад 120 днів. Спочатку українці повинні будуть покривати 50% від вартості проживання (але не більше 40 злотих на особу на день). А через кілька місяців (понад 180 днів) – уже 75%, але не більше 60 злотих з людини на день.

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Норма про оплату не поширюватиметься на людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, пенсіонерів та осіб, які піклуються про трьох і більше дітей.

Подання заявки на отримання номера PESEL буде обов’язковим для українців, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення військ РФ 24 лютого. Для тих українських біженців, котрі отримають номер PESEL і залишать Польщу, цей номер буде заморожено.

PESEL – це універсальна електронна система реєстру населення в Польщі. Саме цей номер дозволяє скористатися соціальною допомогою, медпослугами, отримати доступ до освіти та заснувати власний бізнес у зазначеній країні.

Управління соціального страхування отримуватиме дані з реєстру Прикордонної служби Польщі про дату кожного в’їзду та виїзду громадян України. Тож українцям, які залишили країну, призупинятимуть виплати допомоги.

Водночас у 2023 році продовжиться фінансова підтримка освітніх програм для дітей з України з держбюджету Польщі. Фінансування також поширюватиметься на державні польські виші, в яких навчаються українські студенти, котрі переїхали у зв’язку з війною.

Як пояснив після засідання уряду прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, поправка до закону спрямована на забезпечення допомоги на тлі можливої другої хвилі біженців з України.

– Ми готуємося до можливої наступної хвилі біженців. Бо вже сьогодні в Україні кільканадцять мільйонів людей не мають доступу до електроенергії, води, елементарних побутових умов, санітарних. Тож ми готуємося до такої хвилі біженців, і хочемо, аби система була відповідно підготовлена, щоб польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців, – наголосив Моравецький.

Він також повідомив про переговори з Канадою, США та країнами Західної Європи щодо перерахування коштів для допомоги біженцям з України.

В уряді Польщі очікують більшого потоку українських біженців через удари РФ по енергетичній інфраструктурі. За даними Прикордонної служби країни, з початку повномасштабної російської агресії до Польщі в’їхало майже 8 млн людей з України, а виїхало 6 млн 200 тис.

Джерело: Сайт уряду Польщі, Polskie Radio 24