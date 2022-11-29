Від ударів РФ постраждали десятки міст: Зеленська у парламенті Британії порівняла росіян із нацистами

Листопад, 29 в 18:01

Перша леді України Олена Зеленська виступила перед депутатами у парламенті Британії у вівторок, 29 листопада, у межах свого візиту до Лондона.

Їй аплодували стоячи, коли вона увійшла до зали разом зі спікером Палати представників Ліндсі Гойлом.

Під час виступу Зеленська порівняла росіян із нацистами та заявила, що від російських атак постраждали десятки міст.

Зараз дивляться

— Ми щодня чуємо сирени повітряної тривоги, які ідентичні сиренам, що чули британські покоління у минулому. Немислимо було думати, що злочини нацистів залишаться безкарними. Ми повинні зробити те саме. Нам потрібна справедливість для людей, які постраждали від ракет.

Перша леді наголосила, що РФ хоче занурити Україну у тьму та холод, коментуючи атаки окупантів на критично важливу інфраструктуру України.

— Росія принесла в Україну систематичне насильство. Ми задокументували тисячі злочинів росіян. Ми знайшли камери тортур. Понад 3 тис. км землі вкрито мінами та боєприпасами, що не розірвалися.

У своєму зверненні до британського парламенту Зеленська наголосила, що “ми повинні об’єднати світ”.

— Я прошу вас про маленьку послугу, щоб стати світовим лідером у боротьбі за справедливість. Це нам потрібно, щоб світ міг вижити. Я вірю, що Лондон може дати вирішальний поштовх, щоб зробити світ кращим, – сказала Зеленська.

Напередодні Олена Зеленська провела зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та його дружиною Ашатою Мурті. Зеленська та Мурті під час зустрічі багато часу приділили обговоренню освіту дітей і культурну дипломатію.

Зеленська розповіла, що поділилася з Мурті напрямами роботи своєї фундації та донесла, як до неї можуть долучитися британці.