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Білий дім вивчає можливість визнати ПВК Вагнера терористичною організацією – ЗМІ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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пвк вагнер найманці
Фото: Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає питання про те, чи слід оголосити російську приватну військову компанію Вагнер іноземною терористичною організацією.

Про це пише американське видання Bloomberg із посиланням на два джерела, обізнані з цим питанням, у рамках зусиль з обмеження можливостей ПВК, яка бере участь у вторгненні Росії в Україну.

Видання вказує, що Білий дім ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання.

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Включення ПВК Вагнера до числа іноземних терористичних організацій дасть змогу США здійснювати кримінальне переслідування групи та її членів, а також відстежувати її активи по всьому світу.

Білий дім і Держдепартамент США поки що не коментували цих повідомлень, як і російська сторона, зокрема прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, у якого Bloomberg намагався взяти коментар.

Примітно, що в минулому російський уряд заперечував будь-який офіційний зв’язок із Вагнером.

Дії проти Вагнера ознаменували б нові зусилля США з протидії групі, що набула популярності та могутності по всьому світу, особливо після вторгнення Росії в Україну, де її найманці зіграли головну роль у бойових діях. Група Вагнера також має зростаючу присутність в Африці, зокрема в Центральноафриканській Республіці.

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Джерело: Bloomberg
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