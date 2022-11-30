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Німеччина несе відповідальність за повномасштабну війну РФ проти України, оскільки свого часу підтримала будівництво російського газопроводу Північний потік-2.

Таку заяву зробив голова Міністерства юстиції Німеччини Марко Бушманн у вітальному слові на зустрічі міністрів юстиції країн Великої сімки (G7), яка відбулася у вівторок, 29 листопада, в Берліні.

Він зазначив, що підтримка Берліном проєкту газопроводу, який з’єднав РФ та Німеччину вже після незаконної окупації Криму в 2014 році, сприяла початку війни в Україні.

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– З урахуванням того, що ми робимо сьогодні, рішення про реалізацію Північного потоку-2 після анексії Криму в 2014 році стало внеском Німеччини у розв’язання війни в Україні. Я вважаю, що наш обов’язок – дивитися правді в очі та робити з цього правильні висновки, – наголосив Бушманн.

Wir stehen fest an der Seite der ????????. Aber wir müssen auch deutlich sagen: Das Festhalten an #Nordstream2 war als Antwort auf die Annexion der Krim aus heutiger Sicht der deutsche Beitrag zum Ausbruch des Krieges, so Bundesjustizminister @MarcoBuschmann bei #G7Justice. pic.twitter.com/LfiBTDouxT — Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 29, 2022

За його словами, історія XX століття доводить, що політика умиротворення ніколи не буває успішною у випадку з диктатором, який реалізує політику територіальної експансії.

– Диктатори розглядають умиротворення як запрошення продовжити свої акти агресії та порушення закону, – уточнив міністр юстиції.

Бушманн також запевнив, що Німеччина є єдиною в підтримці України в умовах вторгнення РФ.

– Ми просто не можемо прийняти той факт, що страх і терор панують над життям людей в Україні. І тому ми підтримуємо Україну в її боротьбі з жорстокою загарбницькою війною Росії… Глобальна свобода та безпека можуть мати майбутнє, лише якщо міжнародна спільнота поставить Росію на місце просто зараз, – заявив він.

Як відомо, наприкінці вересня сталася аварія на російських трубопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 у Балтійському морі. Було зафіксовано чотири витоки газу.

У НАТО наголосили, що виток газу на Північних потоках стався через диверсію. Попереднє розслідування пошкоджень виявило, що аварія сталася внаслідок потужних вибухів.

Служба безпеки Швеції підтвердила факт диверсії на Північних потоках. На місці інциденту виявлені залишки вибухівки.

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Джерело: Міністерство юстиції Німеччини