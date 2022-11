Німеччина несе відповідальність за повномасштабну війну РФ проти України, оскільки свого часу підтримала будівництво російського газопроводу Північний потік-2.

Таку заяву зробив голова Міністерства юстиції Німеччини Марко Бушманн у вітальному слові на зустрічі міністрів юстиції країн Великої сімки (G7), яка відбулася у вівторок, 29 листопада, в Берліні.

Він зазначив, що підтримка Берліном проєкту газопроводу, який з’єднав РФ та Німеччину вже після незаконної окупації Криму в 2014 році, сприяла початку війни в Україні.

Wir stehen fest an der Seite der ????????. Aber wir müssen auch deutlich sagen: Das Festhalten an #Nordstream2 war als Antwort auf die Annexion der Krim aus heutiger Sicht der deutsche Beitrag zum Ausbruch des Krieges, so Bundesjustizminister @MarcoBuschmann bei #G7Justice. pic.twitter.com/LfiBTDouxT

— Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 29, 2022