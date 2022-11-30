Листопад, 30 в 15:23

Збройні сили Південної Кореї заявили, що підняли в небо винищувачі після того, як два китайських і шість російських військових літаків увійшли в зону ППО.

В Об’єднаному комітеті начальників штабів Сеула повідомили, що китайські бомбардувальники H-6 неодноразово входили та виходили в/із зони ідентифікації протиповітряної оборони Кореї біля південного та північно-східного узбережжя Південної Кореї приблизно з 5:50 ранку за місцевим часом у середу, 30 листопада.

Там додали, що через кілька годин вони знову увійшли в зону з Японського моря у супроводі російських військових літаків, включаючи бомбардувальники Ту-95 і винищувачі Су-35.

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У відповідь Південна Корея розгорнула свої військові літаки, включаючи літаки F-15K, у рамках тактичного кроку проти потенційної непередбаченої ситуації.

Зона протиповітряної оборони не є територіальним повітряним простором. Вона окреслена для виклику іноземних літаків для ідентифікації, щоб запобігти випадковим зіткненням.

Москва не визнає зону ППО Кореї. Пекін каже, що ця зона не є територіальним повітряним простором, і всі країни повинні мати там свободу пересування.

Японські сили повітряної самооборони також підняли винищувачі після того, як китайські бомбардувальники пролетіли зі Східнокитайського моря в Японське море, де до них приєдналися два російські безпілотники. Про це повідомили у міністерстві оборони Токіо.

Китай і Росія раніше заявляли, що їхні військові літаки проводять регулярні спільні навчання.

У серпні Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула повідомив, що російські військові літаки зайшли в зону ППО. У 2019 році військові літаки Південної Кореї зробили сотні попереджувальних пострілів у бік російських військових літаків, коли вони увійшли в зону ППО під час спільного з Китаєм повітряного патрулювання.

Джерела: Kyodo News, Yonhap