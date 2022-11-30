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Помер колишній лідер Китаю Цзян Цземінь

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Цзян Цземінь
Фото: Getty Images

У середу, 30 листопада, помер колишній голова Китайської Народної Республіки Цзян Цземінь. Йому було 96 років.

За даними ЗМІ, Цземінь помер у Шанхаї. Причиною смерті стала лейкемія та поліорганна недостатність.

Цзян Цземінь обіймав посаду генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Китаю з 1989 до 2002 року. На посаді голови КНР він пробув з 1993 по 2003 рік.

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З 1990 до 2005 року політик був головою Центральної військової ради Китаю. Довгий час обіймав керівні посади в уряді, і в Політбюро Компартії 15 скликання став найстаршим членом.

Під час головування Цзян Цземіня економіка Китаю стала сьомою у світі.

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