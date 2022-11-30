В Українському мартирологу XX ст. вже доступна інформація про понад 99 тис. репресованих

Листопад, 30 в 14:25

У базі даних інтернет-проєкту Український мартиролог XX століття вже доступна інформація про 99 198 репресованих у 1920-1950-х роках людей.

Про це повідомляє Державна архівна служба України. До кінця листопада база даних поповнилася картками ще про 2 531 постраждалу особу, зокрема, там є 307 нових фотодокументів.

– Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів опрацював інформацію Державних архівів Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Тернопільської, Черкаської, Чернігівській областей. Тепер у зазначеній базі даних доступна для широкого кола користувачів інформація про 99 198 репресованих осіб, – наголошують у Держархіві.

Український мартиролог XX століття – це інформаційно-пошуковий інтернет-проєкт, розміщений на офіційному онлайн-сервісі Державної архівної служби. У базі даних міститься інформація про жертв репресій 1920-1950-х років.