Грудень, 01 в 14:37

Конверти з вибухівкою, які отримали посольство України в Мадриді та збройова компанія Instalaza у Сарагосі у регіоні Арагон, можуть бути пов’язані з Україною.

Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на іспанських слідчих.

У середу, 30 листопада, стало відомо про вибух в українському дипломатичному представництві у Мадриді. Тоді конверт відкрив співробітник посольства, він отримав легкі травми рук.

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Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев заявив, що пакет був адресований йому та вручений коменданту посольства.

– У посилці була коробка, що викликало підозри у коменданта, і він вирішив винести її на вулицю, щоб нікого поблизу не було, і відкрити. Відкривши коробку і почувши клацання, що відбулося, він кинув її і тут же стався вибух… Попри те, що в момент вибуху коробку не тримав, комендант поранив руки і отримав струс мозку, — сказав Погорельцев.

Одразу після інциденту глава МЗС України Дмитро Кулеба розпорядився посилити заходи безпеки в усіх українських посольствах.

За кілька годин схожий конверт виявили в збройовій компанії Instalaza, яка виробляє ракетні установки C90. Посилку знешкодили спеціалісти саперної групи.

Попередні розслідування передбачають зв’язок між першими двома листами, оскільки обидва конверти, ймовірно, прийшли з України й мали одну й ту саму адресу електронної пошти відправника.

Роза Серрано, представниця центрального уряду Іспанії в Арагоні, заявила, що збройова компанія Сарагоси зв’язалася з поліцією після того, як отримала листа, на який не чекала.

– Це був конверт розміром 10 на 15 см і завтовшки трохи більше сантиметра. Конверт був оглянутий і підданий рентгенівському опроміненню, і в ньому було виявлено невеликий заряд, призначений для вибуху під час відкривання листа. Ми не знаємо, що це була вибухівка, — сказала Серрано.

За її словами, посилка для Instalaza мала ту саму адресу електронної пошти відправника, що й лист, надісланий до посольства в Мадриді.

Нагадаємо, що посилки із вибухівками також доставили до авіабази збройних сил Іспанії в муніципалітеті Торрехон-де-Ардос.

Джерело: The Guardian, Європейська правда