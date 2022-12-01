Грудень, 01 в 9:45

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт запросила підтримку міністра фінансів Крістіана Лінднера для якнайшвидшої закупівлі необхідних боєприпасів для Бундесверу.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

Повідомляється, що склади боєприпасів майже порожні.

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Ламбрехт у листі до міністра фінансів наголосила, що наразі необхідно терміново надати значні бюджетні кошти та декларації про зобов’язання.

За словами Крістіне Ламбрехт, це єдиний спосіб отримати пропозиції від галузі у короткі терміни та швидко укласти відповідні контракти. Вона вкотре наголосила, що закупити боєприпаси треба терміново.

Видання Spiegel зазначає, що Німеччина не відповідає навіть мінімальним вимогам НАТО щодо запасів боєприпасів.

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Наголошується, що на складах майже не лишилося штурмових гвинтівок G36 або САУ Panzerhaubitze 2000.

За словами Крістіне Ламбрехт, представники оборонної промисловості просять надати їм можливість постачати значну кількість терміново необхідних боєприпасів або, принаймні, виробляти їх у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Раніше Крістіне Ламбрехт заявила, що Берлін продовжуватиме надавати Києву військову допомогу, а також подбає, щоб уже поставлене озброєння могло служити довго.