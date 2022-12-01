Грудень, 01 в 13:05

Голова Люблінського воєводства Лех Справка розповів, що у суботу до регіону прибула найбільша кількість біженців з України за багато місяців — понад тисячу людей на день.

Про це повідомляє видання tvp.info.

На думку воєводи, причиною такого напливу можуть бути морози, які прогнозують наступного тижня в Україні.

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– Проблема можливої ​​другої хвилі біженців може виникати час від часу. У суботу ми мали найбільшу кількість біженців за багато місяців — понад тисячу людей на день. У неділю їх було понад 900. За останні два тижні це два найбільші показники, – заявив Справка.

Довгий час ці цифри залишалися на рівні приблизно 300-500 осіб на день.

При цьому він заявляє, що якщо прогнози температури до -30 °C на 5 грудня виявляться правдивими, то це може спровокувати наплив біженців, особливо внутрішніх мігрантів зі сходу та півдня України, які перебувають наразі у Львівській та Волинській областях.

Зазначимо, що на сайті Укргідрометцентру найнижча температура буде вночі лише в деяких східних регіонах. Наприклад, 5 грудня вночі -11°C буде у Харківській області, до -10°C – у Сумській та Дніпропетровській областях.

Наразі у місцях постійного проживання у Люблінському районі підготовлено 7 тис. ліжко-місць для біженців, з них 4,5 тис. вже зайняті. За словами воєводи, за потреби кількість вільних місць можна швидко збільшити до 10 тис., а максимально до 25 тис.

Мер Грубешова Марта Маєвська повідомила, що до Польщі зараз їдуть люди з відносно нижчим соціальним та матеріальним статусом у порівнянні з тими, хто приїжджав у перші дні війни. Зараз найбільша проблема — це відсутність грошей, щоб дістатися самого кордону з Польщею.

Гжегож Зажицький із мерії Холма повідомив, що ситуація з біженцями з України у місті стабільна.

– У нас постійно працює інформаційно-приймальний пункт на вокзалі. Крім того, у нас є стійка реєстрації у Молодіжному гуртожитку у Холмі за адресою вул. Стефана Чарнецького 8. Щодня тут зупиняється від кількох до десятків людей. У цьому місці люди, які потребують, можуть відпочити, поїсти і переночувати, – розповів Зажицький.

Директор департаменту з цивільних справ міста Холм Моніка Заборек-Туревич поінформувала, що приблизно з червня до Холма поїздом з України приїжджає близько 500-600 осіб на день. Це приблизно від 13 до 15 тис. на місяць.

Своєю чергою речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що у листопаді не зафіксували збільшення кількості українців, які виїхали з країни.

– В листопаді ми не фіксували збільшення пасажиропотоку. Він залишався на тому ж рівні, що і в жовтні, і в вересні. Це стосовно громадян України. У загальному пасажиропотік у вересні та жовтні, включно з іноземцями, дещо знизився, а от щодо наших громадян – у вересні, жовтні та листопаді вони перетинали в однаковій кількості кордон. Це 1,2 мільйони на виїзд і 1,2 мільйони на в’їзд, – наголосив Андрій Демченко.

Зауважимо, що за даними агентства ООН у справах біженців, найбільше українців прийняла саме Польща (близько 1,5 млн людей).