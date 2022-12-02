Це ж так просто і примітивно: Орбан виступив проти виділення Україні €18 млрд від ЄС

Грудень, 02 в 20:30

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт і надалі не буде підтримувати план ЄС щодо надання Україні €18 млрд допомоги наступного року.

Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, про що передає видання Telex.

— Ми не підтримуємо взяття спільного кредиту ЄС для цієї мети, оскільки не хочемо, щоб ЄС перетворився на співтовариство держав, які мають спільні борги. Не треба зі спільноти держав перетворюватися на спільноту боржників, – сказав Орбан.

За його словами, “не Угорщина зазвичай опиняється в ситуації, коли не може повернути борги, а інші країни”. Він сказав, що Будапешт не підтримує спільні запозичення ЄС “не тільки у зв’язку з Україною, але й в інших випадках”.

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Орбан заявив, що необхідно розділити витрати на підтримку України, щоб кожна країна окремо платила зі своїх бюджетів.

— Ми зарезервували необхідні гроші та дамо їх Україні у 2023 році. Якби Захід прагнув до миру, то цих витрат не було б, або вони були б не такими великими. Але поки що Угорщина без необхідності вимушена, але розуміє, що необхідно підтримувати Україну, – додав Орбан.

Окрім цього прем’єр Угорщини висловив своє обурення, що Україні надаються кошти не тільки на військові потреби, але й на функціонування держави.

— Вони не можуть платити пенсії, не можуть підтримувати свою інфраструктуру, тому звернулися до ЄС, з проханням дайте нам гроші. Це так просто і примітивно давати гроші, – сказав він.

Як відомо, Європарламент підтримав пропозицію про виділення Україні €18 млрд у 2023 році.

Нещодавно глава МЗС Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що Будапешт блокує участь Києва в офіційних засіданнях Комісії Україна-НАТО. Він заявив, що це триватиме, доки не буде вирішене питання прав угорської меншини на Закарпатті.

Джерело: Telex

Фото: пресслужба прем’єр-міністра Угорщини