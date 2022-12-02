РФ планувала захопити Україну за 10 днів, але план з тріском провалився – дослідження RUSI

Грудень, 02 в 13:35

Російська Федерація планувала захопити всю територію України протягом 10 днів, проте цей злочинний план з тріском провалився через надмірну секретність та слабку підготовку солдатів РФ.

Про це свідчить дослідження британського Королівського інституту об’єднаних сил (RUSI). Експерти вважають, що план РФ полягав у захопленні України за 10 днів та здійсненні анексії до серпня 2022 року.

Зараз дивляться

Зокрема, у близькому оточенні Кремля сподівалися, що швидкість атаки та кампанія дезінформації можуть забезпечити швидке захоплення столиці України.

Під Києвом росіяни досягли переваги у співвідношенні сил 12 до одного, проте війська РФ виявилися непідготовленими на тактичному рівні до ефективного виконання плану.

Водночас більшість підрозділів російської армії не знали про наміри наступу на Київ, тому вони отримали наказ про вторгнення не раніше, ніж за 24 години. РФ не вдалося правильно розрахувати запаси боєприпасів, пального, продовольства та чіткого плану дій.

Проте найголовніший недолік солдатів РФ – це той факт, що вони завжди намагаються виконати наказ, навіть коли через зміну обстановки він стає безглуздим. А російська система ведення бойових дій батальйонно-тактичними групами виявилася неефективною.