СБУ перевіряє об’єкти УПЦ МП у трьох областях України

Грудень, 02 в 10:16

Служба безпеки України здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (Московського патріархату) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

За даними СБУ, працівники зайшли перевірити:

Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті;

Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (Житомир);

Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район);

Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район);

Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).

У СБУ заявили про необхідність протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, запобігання використанню релігійних громад як осередку “русского міра”, вберегти людей від провокацій і терористичних актів.

Зараз дивляться

Працівники СБУ оглядають територію об’єктів та приміщень УПЦ МП, зокрема, готельного типу, щоб знайти людей, які можуть діяти на шкоду державному суверенітету України та зберігати предмети, заборонені до обігу.