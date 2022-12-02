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СБУ перевіряє об’єкти УПЦ МП у трьох областях України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
СБУ перевіряє об’єкти УПЦ МП у трьох областях України
Фото: СБУ

Служба безпеки України здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (Московського патріархату) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

За даними СБУ, працівники зайшли перевірити:

  • Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті;
  • Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (Житомир);
  • Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район);
  • Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район);
  • Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).

Фото: СБУ

У СБУ заявили про необхідність протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, запобігання використанню релігійних громад як осередку “русского міра”, вберегти людей від провокацій і терористичних актів.

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Фото: СБУ

Працівники СБУ оглядають територію об’єктів та приміщень УПЦ МП, зокрема, готельного типу, щоб знайти людей, які можуть діяти на шкоду державному суверенітету України та зберігати предмети, заборонені до обігу.

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Заклики до “пробуждения матушки-Руси”: СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті

Джерело: СБУ
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