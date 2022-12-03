До Путіна люди з вулиці прийти не можуть: як готувалося постановочне шоу з “матерями мобілізованих”

Грудень, 03 в 14:32

Наприкінці листопада російський диктатор Володимир Путін влаштував зустріч з “матерями російських військовослужбовців”, які воюють проти України.

Речник диктатора Дмитро Пєсков та провладні канали Кремля подавали подію як зустріч із “матерями мобілізованих”. Однак, за підрахунками опозиційного російського видання Медуза, із 16 учасниць матерями мобілізованих були лише три жінки.

Медуза пише, що це голова підмосковного відділення Загальноросійського народного фронту Юлія Бєлєхова, домогосподарка зі Старого Оскола (Бєлгородська область) Олена Алексєєва та кухарка з Якутська Марина Бахіліна.

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Решта представилися матерями “добровольців” або кадрових військових. Одна з учасниць була із терористичної організації “ЛНР”, а ще одна заявила під час зустрічі, що прийшла на неї, бо “знайома з Донбасом” з 2017 року.

Майже відразу з’ясувалося, що серед запрошених до Путіна “мам” було чимало зовсім не випадкових людей. За підрахунками Медузи, 11 із 16 учасниць зустрічі працюють або у бюджетних організаціях, або у провладних громадських рухах.

Приміром, одна з учасниць Ольга Бєльцева є московською муніципальною депутаткою від Единой России. А жінка на ім’я Ірина Тас-оол є начальницею відділу сім’ї, молоді та спорту адміністрації Каа-Хемського району Тива.

А ось представниць з незалежних об’єднань, як-от Комітет солдатських матерів, на зустріч не покликали.

За словами джерел, близьких до адміністрації Путіна, сама ідея заходу з’явилася на тлі численних претензій до перебігу мобілізації з боку мобілізованих та їхніх близьких. Тому важливо було показати, що “Путін в курсі проблем і не забуває про людей”.

Але за інформацією джерел Медузи, близьких до Кремля, з’ясувалося, що потрібну кількість матерів нібито було складно знайти:

— До президента люди з вулиці прийти не можуть. Мало що вони запитають, чого вимагатимуть, інциденти можуть бути неприємними.

За словами співрозмовника, “у людей не з вулиці, як правило, діти не мобілізовані”. “Матерів мобілізованих”, за інформацією Медузи, шукали двома шляхами. Декількох учасниць знайшли співробітники адміністрації Путіна.

Повідомляється, що дві учасниці потрапили на зустріч за протекцією управління з громадських проєктів адміністрації Путіна, яким керує Сергій Новіков — близький соратник голови політичного блоку Кремля Сергія Кирієнка. Йдеться про Юлію Бєлєхову та режисерку “патріотичного” кіно Олесю Шигіну. Перша сказала, що сина було мобілізовано, а друга заявила, що її син воює як доброволець.

— Бєлєхова (на зустрічі, – Ред.) говорила про волонтерів, Шигіна — про товариство Знання, Інститут розвитку інтернету. Загалом про проєкти, якими займається Новіков. Жінки нагадали президенту про їхнє існування, просили про підтримку, — пояснило джерело.

Другим напрямом у пошуку “матерів” була робота з регіонами. Відібрати відповідних жінок доручили адміністраціям регіонів. “Пріоритетними” кандидатками були чиновниці, які давно працюють на державу, члени Единой России та Загальноросійського народного фронту, а також бюджетниці.

Джерела Медузи стверджують, що учасниці зустрічі мали або “входити у вертикаль влади”, або “знати, коли і що треба сказати”. Зазначається, що самим жінкам “ніякого матеріального зиску від поїздки до Путіна” не обіцяли: вони нібито були “мотивовані” самою можливістю “побачити главу держави”.

Натомість для регіональної влади на заході було важливо, щоб регіон був “на слуху” у Путіна. На зустрічі з диктатором учасниці справді дякували голові Чечні Рамзану Кадирову, губернатору Тульської області Олексію Дюміну, голові Якутії Айсену Ніколаєву та керівнику Єврейської автономної області Ростиславу Гольдштейну.

Видання Медуза також спробувало зв’язатися з учасницями зустрічі, але жодна з жінок не відповіла на дзвінки чи повідомлення.