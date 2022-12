Грудень, 03 в 15:26

У п’ятницю, 2 грудня, Міністерство оборони США вперше за понад 30 років представило новий стратегічний бомбардувальник-“невидимку” B-21 Raider.

Презентація відбулася на заводі ВПС США в місті Палмдейл (штат Каліфорнія). Над літаком у режимі секретності працювала американська військово-промислова компанія Northrop Grumman.

Як зазначив під час презентації міністр оборони США Ллойд Остін, B-21 Raider – перший новий американський стратегічний бомбардувальник за понад три десятиліття, з часів завершення Холодної війни. Робота над ним тривала протягом семи років.

Літак отримав свою назву на честь Рейду Дуліттла. Йдеться про авіаналіт 16 американських бомбардувальників під командуванням підполковника Джеймса Дуліттла, які в квітні 1942 року атакували територію Японії.

Зараз дивляться

За словами Остіна, Пентагон і надалі розбудовуватиме передові можливості, які “зміцнять здатність США стримувати агресію сьогодні та в майбутньому”.

– Це не просто ще один літак. Це втілення рішучості Америки захищати республіку, яку ми всі любимо, – наголосив він.

.@SecDef: [The @USAirForce’s B-21 Raider is] proof of the Department’s long-term commitment to building advanced capabilities that will fortify America’s ability to deter aggression, today and into the future. pic.twitter.com/93ahmw90Ar — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) December 3, 2022

Характеристики нового бомбардувальника

B-21 Raider вважається найсучаснішим літаком Військово-повітряних сил США і має стати основою для американського повітряного флоту бомбардувальників. Він поступово замінить застарілі бомбардувальники B-1 Lancer і B-2 Spirit, які зараз на озброєнні армії США.

Очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що характеристики бомбардувальника вражають. Літак створено за технологією “стелс”: йдеться про зниження помітності бойової машини в різних спектрах спостереження за допомогою спеціально розроблених геометричних форм, використання радіопоглинальних матеріалів і покриттів.

Представлений прототип бомбардувальника B-21 Raider здатен: нести як звичайне ракетно-бомбове озброєння, так і ядерні боєприпаси; завдавати точних ударів; використовувати маскування від найсучасніших систем ППО; має велику дальність польоту. В майбутньому його можна буде легко адаптувати до новітніх систем озброєння.

– Навіть найдосконаліші системи протиповітряної оборони не зможуть виявити B-21 у небі. Raider призначений для доставки як звичайних, так і ядерних боєприпасів з неймовірною точністю. Тож, як і попередні покоління бомбардувальників, B-21 зможе підтримувати об’єднані та коаліційні сили протягом усього спектра операцій… В-21 багатофункціональний. Він може впоратися з чим завгодно: від збору інформації до керування боєм, – поінформував Остін.

The B-21 is a testament to the best of America’s vibrant and diverse industrial base. It’s this sort of advance that makes us great and this sort of advance doesn’t just happen. It takes investment. It takes cooperation. And it takes partnership. pic.twitter.com/4Gx1O1w009 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) December 3, 2022

У покриттях бомбардувальника були використані передові матеріали, які ускладнюють його виявлення. Літак зможе виконувати місії з екіпажем і в безпілотному режимі.

Як зазначає агентство The Associated Press із посиланням на аналітиків з питань оборони, інші новації, ймовірно, охоплюють нові способи контролю електронних випромінювань. Це допоможе бомбардувальнику обманювати радари противника і маскуватися під інший об’єкт.

– Коли ми говоримо про обмежену можливість за ним спостерігати, це неймовірно низька можливість. Ви почуєте його, але насправді не побачите, – пояснила Кеті Ворден, виконавча директорка Northrop Grumman.

За її словами, хоча Raider може зовні нагадувати бомбардувальники B-2, всередині схожості немає.

Компанія-розробник Northrop Grumman назвала бомбардувальник “першим у світі літаком шостого покоління”, призначеним для виконання найскладніших місій ВПС США.

B-21 Raider здійснить свій перший політ не раніше 2023 року. Як зазначили у пресслужбі ВПС США, очікується, що літак не буде введено в експлуатацію ще кілька років.

Наразі у виробництві – шість бомбардувальників. Загалом же планується випустити щонайменше 100 таких літаків. Середня вартість одного бомбардувальника B-21 Raider оцінюється в приблизно $692 млн.

Unveiled today, the B-21 Raider will be a dual-capable, penetrating-strike stealth bomber capable of delivering both conventional and nuclear munitions. The B-21 will form the backbone of the future Air Force bomber force consisting of B-21s and B-52s.(U.S. Air Force photo) pic.twitter.com/X6KSU7sy6U — U.S. Air Force (@usairforce) December 3, 2022

Точна дата надходження бомбардувальників на озброєння армії США наразі невідома. Однак вже визначено базу, яка отримає їх першою – це авіабаза Елсворт у Південній Дакоті. Згодом бомбардувальники також будуть розміщені на базах у штатах Техас та Міссурі.

Raider отримає нові ангари, які відповідатимуть його розмірам.

Майже кожен аспект програми розробки нових бомбардувальників засекречений. Напередодні презентації були оприлюднені лише зображення літака, зроблені художниками.

До чого тут Китай та РФ?

Як зазначає агентство AP, бомбардувальник B-21 Raider має стати відповіддю на занепокоєння США щодо ризику майбутнього конфлікту з Китаєм.

Під час оголошення контракту на створення літака в 2015 році у ВПС США згадували і про загрози з боку Росії.

– Нам потрібен новий бомбардувальник ХХI століття, який би дозволив протистояти складнішим загрозам, які, як ми побоюємося, можуть постати від Китаю та Росії, – наголошувала Дебора Лі Джеймс, секретар ВПС США, під час оголошення контракту в 2015 році.

Новітній бомбардувальник створено в рамках зусиль Пентагону з модернізації трьох елементів ядерної тріади, до якої також входять ядерні балістичні ракети для наземного запуску та боєголовки для запусків з підводних човнів.

Джерело: Міноборони США, ВПС США, Northrop Grumman

Фото: ВПС США