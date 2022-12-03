Грудень, 03 в 17:46

Співробітники Національне агентство з боротьби зі злочинністю Британії (NCA) заарештували у Лондоні російського бізнесмена у його маєтку.

58-річного чоловіка затримали, зокрема, за підозрою у відмиванні грошей.

— NCA провело масштабну операцію з арешту заможного російського бізнесмена за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою дачі неправдивих свідчень, – йдеться у заяві NCA.

За інформацією джерел Української правди, затриманим виявився російський мільярдер Михайло Фрідман.

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Крім нього, затримали ще двох осіб. 35-річного чоловіка, який працював у цьому будинку, затримали неподалік за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні офіцеру NCA. Він виходив з будинку з сумкою, в якій було виявлено тисячі фунтів стерлінгів готівкою.

Третій затриманий – 39-річний чоловік, колишній хлопець теперішньої партнерки бізнесмена. Його заарештували у його будинку у Пімліко, в центрі Лондона. Чоловіка підозрюють у низці злочинів, включаючи відмивання грошей і змову з метою шахрайства.

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Співробітники NCA в результаті обшуку вилучили низку цифрових пристроїв і значну кількість готівки. Пізніше усіх трьох заарештованих відпустили під заставу.

NCA заявило, що це була остання операція, проведена в межах зусиль, спрямованих на перешкоджання діяльності корумпованих міжнародних бізнесменів та їхніх посередників.

Фото: NCA

Джерела: NCA, BBC, Українська правда