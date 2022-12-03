У США вважають, що обмеження цін на нафту з РФ зменшить її доходи та вдарить по Путіну

Грудень, 03 в 12:55

У США вважають, що обмеження ціни на російську нафту обмежить доходи Москви від війни в Україні.

Обмеження, затверджене західними союзниками в п’ятницю, спрямоване на те, щоб країни не платили понад $60 за барель морської російської нафти. Воно має набути чинності у понеділок і, зокрема, посилити тиск Заходу на РФ.

Україна вважає, що запропоноване Заходом обмеження варто скоротити вдвічі. А Росія заявила, що не постачатиме в країни, які його дотримуються.

Зараз дивляться

Обмеження ціни було висунуто у вересні групою країн G7 (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та ЄС) з метою вдарити по здатності Москви фінансувати війну в Україні.

У спільній заяві G7, ЄС та Австралії зазначено, що рішення було ухвалено, щоб “не дозволити Росії отримати прибуток від її агресивної війни проти України”.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що стеля цін ще більше обмежить фінанси російського диктатора Володимира Путіна та “доходи, які він використовує для фінансування свого жорстокого вторгнення”. Також це має уникнути перебоїв у світових поставках, що може призвести до стрімкого зростання цін на бензин у всьому світі.

— Оскільки російська економіка вже падає, а бюджет РФ стає дедалі виснаженим, цінова стеля негайно уріже найважливіше джерело доходів Путіна, – заявила вона у своїй заяві.

Канцлер скарбниці Великої Британії Джеремі Гант заявив, що Сполучене Королівство не похитнеться у своїй підтримці та продовжить шукати нові способи “придушити потоки фінансування Путіна”.

5 грудня також набуде чинності загальноєвропейська заборона на імпорт російської сирої нафти морем.

Країнам, які приєдналися до політики G7, буде дозволено купувати лише нафту та нафтопродукти, що транспортуються морем і продаються за лімітом ціни або нижче. Країни Заходу також планують відмовляти в страхуванні танкерам, які доставляють російську нафту в країни, які не дотримуються цінового ліміту. Через це Росії буде важко продавати нафту вище цієї ціни.

Хоча ці заходи РФ відчує на собі, удар буде частково пом’якшений через те, що вона й далі продаватиме свою нафту на ринки Індії та Китаю, які зараз є її найбільшими покупцями.

За даними Міжнародної енергетичної асоціації, до повномасштабної війни, у 2021 році, більше половини російського експорту нафти йшло до Європи. Найбільшим імпортером була Німеччина, за нею йшли Нідерланди та Польща.

Але після війни країни ЄС відчайдушно намагаються зменшити свою залежність. США вже заборонили російську сиру нафту, водночас Велика Британія планує відмовитися від неї до кінця року.