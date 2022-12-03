Єрмак зустрівся з Брінк і Нуланд: про що говорили

Грудень, 03 в 19:21

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд та послом США в Україні Бріджит Брінк у Києві.

– Хоч Київ зараз майже без освітлення, ви зможете особисто побачити реальну ситуацію та переконатися, що українці залишаються мужніми, не покидають свої міста, продовжують боротися. Ви глибоко обізнані із ситуацією в Україні. Всі знають, як сильно ви підтримуєте нашу країну, – зазначає він.

Єрмак подякував США, чинному президенту Джо Байдену, американському Державному департаменту, обом палатам Конгресу та партіям за підтримку.

Зараз дивляться

– Перемога України, в якій ми впевнені, буде нашою спільною перемогою. Зараз ми бачимо, як багато країн демонструють надзвичайно сильну позицію. Україна отримує як військову допомогу, так і політичну – на рівні держав та міжнародних організацій, – запевняє глава Офісу президента.

Як зазначив Єрмак, сьогодні спостерігається історичне єднання не лише всередині України – багато країн у світі об’єдналися для допомоги нашій державі.