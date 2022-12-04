Франція продовжить надавати озброєння Україні для посилення переговорних позицій – Макрон

Грудень, 04 в 15:53

Франція зацікавлена в тому, щоб Україна мала сильні позиції і на полі бою, і за столом майбутніх переговорів, тому продовжить військову підтримку Києва, заявив президент країни Еммануель Макрон в інтерв’ю Le Parisien під час візиту до США.

За його словами, якщо українці стануть слабшими, “переговорів не буде взагалі або вони проводитимуться на дуже поганих для них умовах”.

Макрон наголосив, що лише Україна вирішуватиме, коли та на яких умовах проводити переговори з Росією.

Зараз дивляться

– Тільки українці в межах переговорів, яких поки що немає, вирішуватимуть долю своєї території, – сказав французький лідер.

Він також додав, що не відмовлятиметься від посередницьких зусиль і незабаром планує обговорити з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним ситуацію довкола Запорізької АЕС, оскільки отримав колективний мандат на ці переговори під час поїздки до США.

Раніше Еммануель Макрон після переговорів у США заявив, що має спільну позицію з Джо Байденом щодо російської війни проти України: допомагати українцям, “чинити тиск на Росію з метою повернення за стіл переговорів, забезпечити відсутність ескалації щодо цивільної ядерної енергетики і, врешті-решт, думати про нову архітектуру безпеки, що охоплює гарантії для РФ“.

Джерело: Le Parisien