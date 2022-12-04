За даними поліції, кілька днів тому до них надійшло повідомлення, що біля місцевої річки лежить непритомна людина.

У польському місті Яблонка правоохоронці врятували 55-річного українця, який ледь не вмер від переохолодження.

На місці виявили чоловіка у повністю мокрому одязі. Він ніяк не реагував на зовнішні подразники, оскільки перебував у стані глибокої гіпотермії. Правоохоронці накрили чоловіка термоплівкою та викликали швидку допомогу.

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За деякий час українець перестав дихати. Поліцейські викликали рятувальний гелікоптер, а до його прибуття намагалися реанімувати чоловіка.

Через густий туман гелікоптер не зміг приземлитися, тому чоловіка машиною доправили до лікарні гміни Обідова.

Весь час поліцейські почергово з медпрацівниками проводили реанімаційні заходи. Вже в Обідові чоловіка таки повантажили в гелікоптер і він отримав фахову меддопомогу.

Як громадянин України опинився в цій ситуації – не повідомляється. Після виписки з медзакладу чоловік прийшов до Яблонського відділку поліції та особисто подякував правоохоронцям.