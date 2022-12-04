Грудень, 04 в 6:58

Політика США зосереджується на перешкоджанні постачань іранської зброї до Росії і на підтримці протестувальників в Ірані, а не на переговорах, що зайшли в глухий кут, щодо відновлення міжнародної ядерної угоди.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на представника адміністрації Байдена в Ірані Роберта Меллі.

– Іран не зацікавлений в угоді, і ми зосереджені на інших речах. Прямо зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати й зірвати постачання зброї до Росії та намагаючись підтримати основні сподівання іранського народу, – зазначив Меллі.

Іран зосереджений на збагаченні урану та обмежує міжнародний моніторинг.

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За словами спецпосланника США щодо Ірану, офіційний Вашингтон прагне зірвати та стримати постачання зброї до Росії з Ірану. Меллі наголошує, що надання ракет чи допомога у будівництві військових виробничих об’єктів у Росії перейшли б нові рубежі.

Кремль заперечує використання іранських ударних дронів, хоча власні запаси ракет наблизилися до критичних. Але Генеральний штаб ЗСУ та міжнародні експерти кажуть, що РФ використовує іранську зброю, проте маркує як російську.

Крім того, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев минулого місяця зустрівся з найвищим керівництвом Ірану в Тегерані.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти вже понад два тижні не запускають ударні дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.