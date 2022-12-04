Грудень, 04 в 11:59

Сейм Польщі повернеться до розгляду резолюції про визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Про це повідомляє Польське радіо із посиланням на колишнього міністра національної оборони, депутата Антоні Мацеревича.

Він запевнив, що Сейм обов’язково ухвалить резолюцію.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що голосування за резолюцію мало відбутися ще в четвер, але не було кворуму.

Перед голосуванням Антоні Мацеревич вніс поправку до резолюції, в якій, зокрема, йшлося про визнання прямої відповідальності Росії за збиття малайзійського пасажирського літака MH17 у 2014 році та за катастрофу літака президента Польщі у Смоленську у 2010 році.

Поправка провладної партії Право та справедливість викликала заперечення зі сторони опозиції.

– Цього разу вдасться визнати Росію за терористичну країну. А першим нападом терористів на Польщу та країни НАТО була смоленська катастрофа у 2010 році. Це була перша терористична атака, яка показала, що Путін готовий до будь-якого злочину, — зазначив Мацеревич.

Наступне засідання Сейму Польщі має відбутися 13 грудня.

11 серпня Сейм Латвії визнав Росію країною – спонсором тероризму, а 10 травня Сейм Литви оголосив РФ терористичною державою. 18 жовтня парламент Естонії засудив анексію українських територій та оголосив РФ державою – спонсором тероризму.