Грудень, 05 в 8:41

Головного критика лідера Чечні Рамзана Кадирова – відомого блогера Тумсо Абдурахманова, який кілька днів не виходив на зв’язок – застрелили у ніч проти 2 грудня у Швеції.

Це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на його соратників.

Однак у силових відомствах цієї країни інформацію про вбивство Абдурахманова поки що не коментували.

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Кілька днів тому правозахисна асоціація VAYFOND, яка допомагає біженцям із Чечні у Швеції, повідомила про зникнення блогера Тумсо Абдурахманова та його брата.

Тумсо Абдурахманов ще у 2015 році виїхав із Чечні через конфлікт із Кадировим. У своїх відео він розповідав про порушення прав людини та зловживання місцевої влади.

У Швеції блогер отримав статус політичного біженця.

А в Чечні його звинувачують у зв’язках із Ісламською державою. У 2019 році спікер парламенту Чечні Магомед Даудов оголосив Абдурахманову кровну помсту.

У 2020 році на нього було скоєно замах. До квартири у Швеції проник чоловік і вдарив його молотком по голові. Абдурахманов зміг відібрати молоток у нападника та викликав поліцію. Тому дали 10 років ув’язнення, а потім збільшили термін ще на два роки.

Фото: Кавказский узел