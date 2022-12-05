Грудень, 05 в 16:58

У Європейському Союзі прокоментували повідомлення про вибухи на російських аеродромах поблизу міст Рязань та Енгельс.

Відповідну заяву зробив сьогодні на брифінгу в Брюсселі речник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано.

Один із журналістів попросив озвучити оцінку Єврокомісії вибухів на двох російських аеродромах, які розташовані глибоко в тилу РФ. Представник ЗМІ назвав ці інциденти новим витком у повномасштабній війні проти України.

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У відповідь Стано нагадав, що у Євросоюзі зазвичай утримуються від коментарів щодо ситуації на полі бою.

Водночас він наголосив, що Україна має абсолютне право захищатися в розв’язаній РФ агресивній війні, що передбачено міжнародним правом.

– Україна веде законну оборонну війну. Україна переживає жорстоку незаконну атаку. І Україна має абсолютне право, що зафіксовано також у міжнародному праві, захищатись від цієї агресії, захищати свій народ та свої території, – зазначив Петер Стано.

Він додав, що саме тому Євросоюз та його країни-члени надають допомогу Україні в фінансовій, економічній та військовій сферах.

Зранку 5 грудня стало відомо про вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі (Саратовська область РФ). Саме звідти злітають російські бомбардувальники, які запускають ракети по території України. Є інформація про пошкодження літаків Ту-195.

Крім того, є інформація про вибух на аеродромі під Рязанню, де начебто загорівся бензовоз.

В командуванні Збройних сил України та в Міністерстві оборони не коментували ці інциденти та не підтверджували причетність української сторони до цих вибухів. Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович іронічно прокоментував, що вибухи є наслідком порушення техніки безпеки.