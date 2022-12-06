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Кремль розцінює спроби переговорів з РФ як слабкість Заходу – МЗС Польщі

Юлія Соколова, редакторка стрічки
польща, прапор
Фото: Dreamstime

Заклики та кожна спроба провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним лише зміцнюють його і дають впевненість, що злочинні дії можна продовжувати. РФ потрібні не гарантії безпеки, а ізоляція.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач в інтерв’ю місцевій радіостанції RMF FM.

– Він вважає, що таким чином Захід демонструє свою слабкість. Тому чим більше таких дзвінків, тим сильнішим Путін почувається внутрішньо, – зазначив Пшидач.

За його словами, у Варшаві переконані, що найбільш ефективною буде політика ізоляції Росії. Представник польського МЗС розкритикував спроби західних колег підтримувати зв’язок із Путіним.

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– Ми впевнені, що через політику ізоляції РФ можна досягти бажаних цілей. І ми критично ставимося до всіх цих телефонних дзвінків, спроб переговорів, оскільки це тільки посилює Путіна. Він вважає: якщо мені телефонують, значить, слабнуть, тож я повинен продовжувати свою політику, – пояснив Пшидач.

Заступник міністра також прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона, що Захід повинен розглянути потребу РФ у так званих гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни проти України. Пшидач наголосив, що цю заяву французького лідера важко зрозуміти, оскільки Росії ніхто не загрожує.

– Від кого Росія має отримати гарантії безпеки, на думку президента Франції? Хто хоче напасти на Росію? РФ ніщо не загрожує, Росія є загрозою для інших. Якщо комусь і потрібні гарантії безпеки, так це Україні та країнам Центрально-Східної Європи проти російської загрози, – заявив заступник міністра.

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На думку Пшидача, таке ставлення французьких та німецьких політиків до РФ, попри всі її злочини, обумовлене історичним контекстом та їхнім сприйняттям Росії. Для прикладу він переповів розмову з одним із французьких дипломатів.

– Я якось розмовляв з одним із французьких дипломатів і запитав його, що він уявляє, коли думає про Росію. Наприклад, у мене перед очима Катинь (масова страта поляків, здійснена спецслужбами СРСР, – Ред.), а він каже: ні, у мене перед очима запряжені кіньми санки, що мчать по снігу, і гарна музика…

На жаль, частина французької еліти досі так дивиться на РФ, попри Бучу, попри все, що відбувалося в Маріуполі, – розповів Пшидач.

На його думку, шанси створити спеціальний міжнародний трибунал проти РФ є, але спочатку агресор повинен програти цю війну “не під час переговорів, а на полі бою”.

Нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі попереджав, що диктатор Володимир Путін може використати тему переговорів з Україною для переозброєння армії та підготовки нового нападу на Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також поставив під сумнів готовність РФ до справжніх переговорів.

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Джерело: RMF FM

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