Грудень, 06 в 19:50

У районі Верхньоторецького Донецької області понад 20 представників російських окупаційних військ покинули свої бойові позиції.

За даними Генерального штабу ЗСУ, серед них 13 із 21 окупантів – це завербовані з місць позбавлення волі.

Командування Російської Федерації наказало затримати та ліквідувати дезертирів. Станом на 5 грудня, всіх військових РФ стратили, зазначають у Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі додають, що на Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. РФ обстріляла з артилерії та мінометів Вугледар, Богоявленку, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому напрямку РФ намагається покращити тактичне положення. Ворог обстрілює з танків, мінометів та артилерії Времівку, Новопіль Донецької області, Дорожнянку, Гуляйполе, Залізничне, Степове та Плавні Запорізької області.

Проте на Херсонському напрямку російська армія намагається оборонятися та посилювати угруповання військ. РФ обстріляла населені пункти, розташовані поруч з лінією зіткнення, зокрема, Херсон, Осокорівку, Золоту Балку, Дудчани, Білогрудове Херсонської області.

Водночас ворог зазнає значних втрат, зокрема, 4 грудня у Запорізькій області ЗСУ знищили до 20 одиниць військової техніки різного типу, а близько 70 окупантів дістали поранення.