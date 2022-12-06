РФ розгорнула протиракетний комплекс та розбила військове містечко на Курилах

Грудень, 06 в 18:11

Росія розгорнула мобільні ракетні системи берегової оборони на острові Парамушир, що входить до Північної групи Курильських островів.

У російському міністерстві оборони заявили, що розгорнули системи Бастіон, які мають дальність польоту до 500 км.

— Берегові військовослужбовці Тихоокеанського флоту будуть нести цілодобову вахту з контролю за прилеглою акваторією і протоковими зонами, – йдеться в повідомленні.

Окрім цього на Парамуширі розгорнули військове містечко. Минулого року Росія встановила свої системи Бастіон на острові Матуа в центральній частині групи Курильських островів.

Зараз дивляться

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції, що уряд буде пильно стежити за російською військовою активністю. Він додав, що активність РФ посилюється на Далекому Сході паралельно із повномасштабним вторгненням Москви в Україну.

Вашингтонський аналітичний центр Center for Strategic and International Studies у вересневій доповіді наголосив, що мілітаризація Москвою Курильських островів “значною мірою пройшла поза радаром” на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

— Кроки Росії щодо посилення своєї присутності свідчать про те, що острови продовжуватимуть відігравати згубну роль у майбутньому російсько-японських відносин і що Японія та США повинні поглибити консультації щодо діяльності Росії в регіоні, — йдеться в опублікованому звіті.

7 жовтня 2022 року Верховна Рада заявила про підтримку Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони окуповані Росією. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав указ, що підтверджує повагу суверенітету та територіальної цілісності Японії, зокрема її Північні території, які продовжують перебувати під окупацією РФ.

Питання Курил

Після завершення Другої світової війни СРСР приєднав до свого складу японські Курильські острови. Вони входять до складу Сахалінської області.

Японія не погоджується із захопленням її островів і вважає ці території окупованими.

Із початком повномасштабної війни Японія, як і країни Заходу, запровадила проти РФ санкції. Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Курильські острови — це споконвічно японські території.

У відповідь на санкції Росія заборонила японським рибалкам ловити рибу біля Курильських островів.