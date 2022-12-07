США мають достатньо озброєння, щоб надалі допомагати Україні – Шерман
Сполучені Штати Америки мають достатні запаси військового озброєння для того, щоб надалі підтримувати Україну та допомагати у боротьбі проти російської агресії.
Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Венді Шерман на конференції, організованій римським інститутом LUISS.
На її думку, найшвидший шлях до миру в Україні для Російської Федерації – це виведення армії з території нашої держави. Вона запевняє, що це не підлягає обговоренню.
Зараз дивляться
– Росія має вивести всі свої війська з України, і крапка, – наголошує заступниця державного секретаря США.
Венді Шерман зазначає, що західним країнам вдалося допомогти Україні протистояти незаконному нападу Кремля, тому потрібно надалі дотримуватися єдиного курсу підтримки ЗСУ.