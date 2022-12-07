США мають достатньо озброєння, щоб надалі допомагати Україні – Шерман

Грудень, 06 в 23:13

Сполучені Штати Америки мають достатні запаси військового озброєння для того, щоб надалі підтримувати Україну та допомагати у боротьбі проти російської агресії.

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Венді Шерман на конференції, організованій римським інститутом LUISS.

На її думку, найшвидший шлях до миру в Україні для Російської Федерації – це виведення армії з території нашої держави. Вона запевняє, що це не підлягає обговоренню.

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– Росія має вивести всі свої війська з України, і крапка, – наголошує заступниця державного секретаря США.

Венді Шерман зазначає, що західним країнам вдалося допомогти Україні протистояти незаконному нападу Кремля, тому потрібно надалі дотримуватися єдиного курсу підтримки ЗСУ.